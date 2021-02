Caso tamponi, il comunicato della Lazio: “Confidiamo nella giustizia sportiva” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il deferimento è arrivato ieri mattina sulla scrivania della Lazio, accusata di mancata osservanza dei protocolli sanitari. Così il club dovrà rispondere di responsabilità diretta e oggettiva, Lotito di non aver provveduto o comunque non aver vigilato sul rispetto delle norme così i medici social Pulcini e Rodia. Im merito al Caso tamponi la Lazio ha rilasciato sul proprio sito un comunicato in cui spiega la sua posizione: “Con riferimento alla richiesta di deferimento al Tribunale Federale del presidente Claudio Lotito, del responsabile sanitario dott. Ivo Pulcini e del medico sociale coordinatore prof. Fabio Rodia per vioLazione dei protocolli sanitari in materia di COVID-19, il portavoce del presidente, Roberto Rao, precisa che “si tratta di una questione relativa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il deferimento è arrivato ieri mattina sulla scrivania, accusata di mancata osservanza dei protocolli sanitari. Così il club dovrà rispondere di responsabilità diretta e oggettiva, Lotito di non aver provveduto o comunque non aver vigilato sul rispetto delle norme così i medici social Pulcini e Rodia. Im merito allaha rilasciato sul proprio sito unin cui spiega la sua posizione: “Con riferimento alla richiesta di deferimento al Tribunale Federale del presidente Claudio Lotito, del responsabile sanitario dott. Ivo Pulcini e del medico sociale coordinatore prof. Fabio Rodia per vione dei protocolli sanitari in materia di COVID-19, il portavoce del presidente, Roberto Rao, precisa che “si tratta di una questione relativa ...

