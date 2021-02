"Casini ricoverato per Covid non può votare la fiducia a Draghi". Gli auguri del Senato

ninoBertolino : RT @Corriere: Casini, positivo al Covid, ricoverato allo Spallanzani: “Tosse fastidiosa” - _DAGOSPIA_ : PIER FERDINANDO CASINI È RICOVERATO ALLO SPALLANZANI – DOPO AVER CONTRATTO IL CORONAVIRUS... - rossa008 : RT @Gladys82012839: Pierferdi Casini ricoverato allo Spallanzani per Covid Mi dispiace un sacco, spero si riprenda presto Dai Pier, forza?? - ReverendoAdria1 : RT @Corriere: Casini, positivo al Covid, ricoverato allo Spallanzani: “Tosse fastidiosa” - ruiciccio : RT @Corriere: Casini, positivo al Covid, ricoverato allo Spallanzani: “Tosse fastidiosa” -

Ultime Notizie dalla rete : Casini ricoverato

'Sonoall'ospedale Spallanzani, sto decentemente ma sono qui perché ho il Covid'. In poche parole Pier Ferdinandospiega perché non potrà votare la fiducia a Mario Draghi . La presidente ...Ma è proprio, nelle ore cruciali della presentazione del nuovo esecutivo, a tranquillizzare il mondo della politica sui social. Il messaggio su facebook "Ringrazio la presidente Elisabetta ...Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha rivolto in Aula gli auguri a Pier Ferdinando Casini, ricoverato per Covid . «Interpretando il sentimento di ...A quel voto ci teneva. Ma il suo «banco» in queste ore resterà vuoto. Il senatore Pier Ferdinando Casini, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non può votare la fiducia al pre ...