Casini ricoverato allo Spallanzani con il Covid. Casellati in Aula: 'Auguri al senatore di buona guarigione' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pierferdinando Casini è ricoverato allo Spallanzani di Roma con il Covid e oggi non potrà essere presente in Aula al Senato per la votazione sulla fiducia al governo Draghi. Stamani la presidente del

