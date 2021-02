Casini positivo al Covid, ricoverato allo Spallanzani: un voto di fiducia in meno per il governo Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) positivo al Covid il senatore Pierferdinando Casini. L’ex presidente della Camera si trova momentaneamente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma. “Ho una tosse fastidiosa ma la voce è solida e la mente è lucida”, aveva dichiarato qualche giorno fa a L’aria che Tira – “Mia madre di 92 anni, appena gliel’ho detto, ha fatto il solito dramma per il suo bambino ma le ho detto che sto benissimo, non ti preoccupare, stai serena”. Fra i primi a sostenere Mario Draghi, Casini non potrà dunque manifestare il proprio sostegno al nuovo presidente del Consiglio: “Mi dispiace solo di non poter votare il governo Draghi”, ha infatti affermato, mostrando tutto il suo rammarico. Chi è Pierferdinando Casini? Classe 1955, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)alil senatore Pierferdinando. L’ex presidente della Camera si trova momentaneamenteall’ospedaledi Roma. “Ho una tosse fastidiosa ma la voce è solida e la mente è lucida”, aveva dichiarato qualche giorno fa a L’aria che Tira – “Mia madre di 92 anni, appena gliel’ho detto, ha fatto il solito dramma per il suo bambino ma le ho detto che sto benissimo, non ti preoccupare, stai serena”. Fra i primi a sostenere Marionon potrà dunque manifestare il proprio sostegno al nuovo presidente del Consiglio: “Mi dispiace solo di non poter votare il”, ha infatti affermato, mostrando tutto il suo rammarico. Chi è Pierferdinando? Classe 1955, ...

