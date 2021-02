Casini positivo al Covid-19, è ricoverato in ospedale: l’annuncio ufficiale della malattia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pierferdinando Casini oggi non potrà dare l’appoggio al governo Draghi, perché si trova in ospedale. Qualche giorno fa il senatore aveva raccontato di essere positivo al Covid e al momento si trova ricoverato in ospedale, allo Spallanzani di Roma. Per ora non sono state rese note le condizioni del senatore, né si sa molto di un ipotetico peggioramento della malattia. Casini positivo al Covid: la notizia della malattia La notizia era stata data qualche giorno fa a L’Aria che Tira: “Ho scoperto ieri di avere il Covid, purtroppo capita a tanti cittadini ed è capitato pure a me, ma sto bene, ho una tosse fastidiosa ma la voce è solida e la mente è ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pierferdinandooggi non potrà dare l’appoggio al governo Draghi, perché si trova in. Qualche giorno fa il senatore aveva raccontato di essereale al momento si trovain, allo Spallanzani di Roma. Per ora non sono state rese note le condizioni del senatore, né si sa molto di un ipotetico peggioramentoal: la notiziaLa notizia era stata data qualche giorno fa a L’Aria che Tira: “Ho scoperto ieri di avere il, purtroppo capita a tanti cittadini ed è capitato pure a me, ma sto bene, ho una tosse fastidiosa ma la voce è solida e la mente è ...

Andrea59749012 : RT @Adnkronos: #GovernoDraghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia - VELOSPORT1960 : L'ex presidente della Camera è allo Spallanzani di Roma - Rojname_com : Governo Draghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia - overkillemall : RT @lercionotizie: #ultimora Covid. Positivo Casini: messi in quarantena 28 partiti - tranellio : RT @Adnkronos: #GovernoDraghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia -

Ultime Notizie dalla rete : Casini positivo Governo Draghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia Il senatore Pier Ferdinando Casini, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non potrà votare la fiducia al presidente del Consiglio, domani in aula a palazzo Madama. L'ex presidente della Camera, infatti, è ...

Test rapidi nelle scuole: screening con classi in quarantena In caso di tampone rapido positivo, come ormai di consueto, verrà effettuato subito il tampone ... "Mantenere le scuole un luogo sicuro è la priorità " dicono il sindaco Francesco Casini e l'assessore ...

Governo Draghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia Adnkronos Casini positivo al Covid-19, è ricoverato in ospedale: l’annuncio ufficiale della malattia Casini positivo al Covid: la notizia della malattia. La notizia era stata data qualche giorno fa a L’Aria che Tira: “Ho scoperto ieri di avere il Covid, purtroppo capita a tan ...

Governo Draghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia Il senatore Pier Ferdinando Casini, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non potrà votare la fiducia al presidente del Consiglio, ...

Il senatore Pier Ferdinando, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non potrà votare la fiducia al presidente del Consiglio, domani in aula a palazzo Madama. L'ex presidente della Camera, infatti, è ...In caso di tampone rapido, come ormai di consueto, verrà effettuato subito il tampone ... "Mantenere le scuole un luogo sicuro è la priorità " dicono il sindaco Francescoe l'assessore ...Casini positivo al Covid: la notizia della malattia. La notizia era stata data qualche giorno fa a L’Aria che Tira: “Ho scoperto ieri di avere il Covid, purtroppo capita a tan ...Il senatore Pier Ferdinando Casini, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non potrà votare la fiducia al presidente del Consiglio, ...