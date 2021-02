Casertana | colpaccio a Catanzaro | i falchetti agganciano la zona play off

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidellasul campo della quarta in classifica. Isbancanocon un secondo tempo sontuoso, infliggendo ai giallorossi un ko per tre reti a zero. Un successo che permette ai ragazzi di Guidi di agganciare il trenooff, raggiungendo quota 33 punti al pari di Palermo e Juve Stabia.dilagante nella ripresa e in vantaggio quasi allo scoccare dell’ora di gioco grazie a un’autorete di Scognamillo. I rossoblu non si accontentano e piazzano l’allungo decisivo con Carillo. Nel finale arriva anche la rete di Matos a sugellare l’impresa della compagine campana in terra calabrese.0-3 Reti: 14’st Scognamillo (aut.); 26’st Carillo; 43’st ...

Ultime Notizie dalla rete : Casertana colpaccio

