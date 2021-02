Carolyn Smith | tutti pazzi per il suo cappello | “Colour your life”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è solita darci sempre un po’ della sua energia e della sua grinta. Da oggi, lo fa anche con questo meraviglioso. Danzatrice e coreografa britannica, laci ha sempre parlato del suo grandissimo amore per la danza, iniziato sin dalla sua infanzia. All’età di soli 15 anni,è riuscita ad arrivare in finale ai campionati Europei e poi anche ai Mondiali e al Grand Slam. In seguito, a causa di un infortunio subito, ha deciso di dedicarsi solo all’insegnamento. Da anni, la donna è infatti giudice di ‘Ballando con le Stelle‘, noto programma condotto da Milly Carlucci. Sapete cos’ha pubblicato recentemente la talentosa coreografa? Scopriamolo insieme.e quelpieno di colori Sul suo ...

HereIsNica : @m0rd1cch10 Ma Carolina chi è ? Xké prima ci stava Carolyn Smith ma dopo questa storia che ci stava quando aveva 13… - HereIsNica : @FedePiper91 Paolo Belli - Carolyn Smith Lorenzo Branchetti - Carolina Benvenga - justcallme_sug : Ministero dell'Università e della Ricerca: Carolyn Smith -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

Ballando con le stelle,racconta su instagram: 'Più di un anno fa...' Non è più in televisione da quasi tre mesi, giurata di Ballando con le stelle da tantissimi anni: la quindicesima edizione del ......rapper Jaden, figlio di Will e già introdotto nel mondo della moda . E poi altre stelle di Hollywood come Jennifer Connelly, Cody Fern, Laura Harrier e Angelica Ross, e la supermodella...Abbiamo incontrato Carolyn Smith in una delle tante iniziative volte a sensibilizzare l’importanza della diagnosi precoce e di quanto la prevenzione sia fondamentale: «Non deve essere mai scontata – c ...Ballando con le stelle, Carolyn Smith racconta su instagram: "Più di un anno fa..." Non è più in televisione da quasi tre mesi Carolyn Smith, giurata di ...