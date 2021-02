Carcere: torture a detenuto a San Gimignano. Condannati 10 agenti penitenziari. Risarcimento da 80mila euro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo quasi tre ore di camera di consiglio, il gup di Siena, Jacopo Rocchi, ha condannato per tortura e lesioni aggravate 10 agenti della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, nel Carcere di San Gimignano (Siena). Le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo quasi tre ore di camera di consiglio, il gup di Siena, Jacopo Rocchi, ha condannato per tortura e lesioni aggravate 10dellaa in servizio, a ottobre 2018, neldi San(Siena). Le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi L'articolo proviene da Firenze Post.

