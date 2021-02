CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS – nuovo DLC in arrivo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa primavera tre nuovi personaggi calcheranno i campi diCAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS: Mark Owairan: Capitano della Nazionale giovanile dell’Arabia Saudita. È chiamato il Principe del Deserto ed è l’erede della famiglia reale. Shingo Aoi: Studente del secondo anno che ammira TSUBASA. È sempre sorridente e non si arrende mai. Ryoma Hino: Un giocatore Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa primavera tre nuovi personaggi calcheranno i campi diOF NEW: Mark Owairan: Capitano della Nazionale giovanile dell’Arabia Saudita. È chiamato il Principe del Deserto ed è l’erede della famiglia reale. Shingo Aoi: Studente del secondo anno che ammira. È sempre sorridente e non si arrende mai. Ryoma Hino: Un giocatore

badtasteit : #CaptainTsubasa: Rise of New Champions, tre nuovi calciatori in arrivo questa primavera! - FeyRune23 : RT @PokeMillennium: Nuovi calciatori in arrivo su Captain Tsubasa: Rise of New Champion Articolo di @MatteoPerini5 #PokemonMillennium #Capt… - MatteoPerini5 : RT @PokeMillennium: Nuovi calciatori in arrivo su Captain Tsubasa: Rise of New Champion Articolo di @MatteoPerini5 #PokemonMillennium #Capt… - PokeMillennium : Nuovi calciatori in arrivo su Captain Tsubasa: Rise of New Champion Articolo di @MatteoPerini5 #PokemonMillennium… - SerialGamerITA : Captain Tsubasa: Rise of New Champions, annunciato l’arrivo di tre nuovi personaggi #bandainamco -