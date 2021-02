Cantante Mascherato, Carlucci: analisi ascolti. “Pappagallo? Matano…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milly a ruota libera: l'analisi sul calo degli ascolti del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milly a ruota libera: l'sul calo deglidel programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

StraNotizie : Milly Carlucci parla degli ascolti in calo de Il Cantante Mascherato - tuttopuntotv : Milly Carlucci difende gli ascolti de Il Cantante Mascherato: “Rai 1 non funziona…” #ilcantantemascherato - IlCantanteRai1 : Queste le ipotesi dei nostri giudici ?? Voi ne cosa pensate? Rivedi l'esibizione di LUPO?? per trovare qualche indi… - truth_t3ll3r_ : @ahoy_mat Sempre più convinto che se il cantante mascherato fosse stato preso su canale 5, avrebbe fatto successone… - BITCHYFit : Milly Carlucci parla degli ascolti in calo de Il Cantante Mascherato -