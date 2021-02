Can Yaman inarrestabile, lo vedremo in una famosa serie televisiva: sapete quale? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’arrivo di Can Yaman sul set di una nota serie televisiva metterà in subbuglio la vita di un personaggio, ma andiamo a vedere nei dettagli. È entrato nelle nostre case e nei cuori della gente in poco tempo grazie al suo fascino selvaggio e lo sguardo imponente, considerato irresistibili da tutte le spettatrici di Day L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’arrivo di Cansul set di una notametterà in subbuglio la vita di un personaggio, ma andiamo a vedere nei dettagli. È entrato nelle nostre case e nei cuori della gente in poco tempo grazie al suo fascino selvaggio e lo sguardo imponente, considerato irresistibili da tutte le spettatrici di Day L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MediasetTgcom24 : Can Yaman a spasso con la 'suocera', cerca casa con la Leotta #dilettaleotta - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - pomeriggio5 : Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo... #Pomeriggio5 - g1usy22 : Se siete gasate perché ci sarà Can Yaman in #chediociaiuti6, non capite assolutamente niente, non ci serve a niente… - cristinascat10 : RT @laliyjuanpe: Quindi mi state dicendo che Can Yaman farà parte del “giovedì gnocchi” A D O R O #CheDioCiAiuti6 -