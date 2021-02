Can Yaman con la mamma di Diletta Leotta | il matrimonio arriva davvero Foto

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

Sul cielo di Roma nelle scorse ore è apparso un aereo con uno striscione attaccato che recita parole d'amore, firmate da nientemeno che. La scritta è la seguente: " Diletta mi vuoi sposare? Ti amo,", con tanto di cuore disegnato alla fine, come l'epoca degli emoticon richiede a gran voce. Quei due nomi così ...Mediaset ha deciso di rimettere in panchina la serie cone questo significa che la storia dei nostri protagonisti è destinata a frenare un po'. Nella prossima puntata della serie in onda ...Can Yaman e la madre di Diletta Leotta sono andati in giro per Roma insieme. Il motivo non una semplice passeggiata.Che Dio Ci Aiuti 6 e Can Yaman si incontrano nel finale di stagione? Ecco cosa sappiamo sull'arrivo dell'attore turco nella fiction Rai!