Can Yaman beccato con la suocera! Cosa ci fa con la mamma di Diletta? – FOTO (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Can Yaman insieme alla suocera, la mamma di Diletta Leotta. I FOTOgrafi hanno pizzicato i due a spasso per Roma: Cosa fanno insieme? Per chi avesse ancora qualche dubbio sulla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Caninsieme alla suocera, ladiLeotta. Igrafi hanno pizzicato i due a spasso per Roma:fanno insieme? Per chi avesse ancora qualche dubbio sulla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - pomeriggio5 : Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo... #Pomeriggio5 - ilariasegalini : RT @nuitsdamour: MA COS'È QUESTA ROBA DELL'AEREO DI CAN YAMAN PER DILETTA LEOTTA CON LA PROPOSTA DI MATRIMONIO? Sto schiattando che trash f… - ilariasegalini : RT @M0NIETTA: L'ennesima conferma della tua mente straordinaria, imprevedibile, accattivante e terribilmente seducente! Determinato e sicur… -