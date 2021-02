Can Yaman a spasso con la “suocera”, cerca casa con la Leotta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I fan sono scettici, pensano che la loro love story sia tutta falsa. Eppure, Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare proprio sul serio. Non solo foto social in posa con scenografia perfetta e inquadratura professionale, ma anche shopping con la suocera, aerei che parlano di nozze, programmi di convivenza e anelli in regalo. Il settimanale “Chi” ha paparazzato l’attore turco con la mamma della conduttrice e… Mamma Ofelia ha accompagnato Can in gioielleria e lo ha consigliato nella scelta del prezioso da regalare a San Valentino alla sexy Diletta. Poi hanno visitato un paio di appartamenti nella Capitale: due attici in centro e ai Parioli. Pare che l’attore turco stia cercando casa in Italia e sia pronto alla convivenza con la conduttrice. Lei vive a Milano, ma per lavoro è in continuo movimento e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I fan sono scettici, pensano che la loro love story sia tutta falsa. Eppure, Cane Dilettasembrano fare proprio sul serio. Non solo foto social in posa con scenografia perfetta e inquadratura professionale, ma anche shopping con la, aerei che parlano di nozze, programmi di convivenza e anelli in regalo. Il settimanale “Chi” ha paparazzato l’attore turco con la mamma della conduttrice e… Mamma Ofelia ha accompagnato Can in gioielleria e lo ha consigliato nella scelta del prezioso da regalare a San Valentino alla sexy Diletta. Poi hanno visitato un paio di appartamenti nella Capitale: due attici in centro e ai Parioli. Pare che l’attore turco stiandoin Italia e sia pronto alla convivenza con la conduttrice. Lei vive a Milano, ma per lavoro è in continuo movimento e ...

