Campania | il bollettino Covid | 1 575 positivi | tasso al 7 | 6% con oltre 20 mila tamponi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 1.575 (di cui 135 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.388 Sintomatici: 52 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolaredel giorno: 20.469 (di cui 2.427 antigenici) Totale: 246.592 (di cui 3.387 antigenici) Totale: 2.714.018 (di cui 69.674 antigenici)? ?Deceduti: 14 (*)? Totale deceduti: 4.053 Guariti: 862 Totale guariti: 172.860 * 8 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di ...

Consueto aggiornamento covid con l'Unità di Crisi della Regione Campania che comunica i casi presenti sul nostro territorio. In 24 ore sono risultate positive 1.575 persone su un totale di appena ...AREA FLEGREA - Sette casi a Pozzuoli, 13 a Quarto, 2 a Monte di Procida e 3 a Bacoli. Sono in tutto 25 le persone contagiate dal Covid-19 nelle ultime 24 ore nell'area flegrea. Il dato è stato fornito ...