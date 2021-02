Campania, Carnevale di festa ai centri commerciali. E’ polemica: “Andavano chiusi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stanno suscitando un vespaio di polemiche le foto dei centri commerciali campani nella giornata di Carnevale. Sono decine gli scatti che documentano migliaia di persone assembrate all’interno dei corridoi o all’esterno dei negozi. In molti casi si vedono i bambini, in abito da festa, giocare senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento sociale sotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stanno suscitando un vespaio di polemiche le foto deicampani nella giornata di. Sono decine gli scatti che documentano migliaia di persone assembrate all’interno dei corridoi o all’esterno dei negozi. In molti casi si vedono i bambini, in abito da, giocare senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento sociale sotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

