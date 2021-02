Campagna vaccinale, 698 dosi somministrate nella prima giornata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti È partita oggi la Campagna vaccinale anti-covid 19 per gli ultraottantenni. Attivi da questa mattina i Centri Vaccinali di Sant’Angelo dei Lombardi (Aft 3), Montella (Aft 3), Lioni (Aft 4)e Bisaccia (Aft 4), oltre al Centro vaccinale del P.O. di Ariano Irpino. 698 le dosi somministrate nella prima giornata di vaccinazione. L’Asl di Avellino, in accordo con i Sindaci della provincia, ha individuato per la fase II della Campagna vaccinale anti-Covid 19 n. 22 Centri Vaccinali sul territorio provinciale, per un totale di n. 50 box per la somministrazione del vaccino. Di questi, solo 4 Centri Vaccinali (Sant’Angelo dei Lombardi, Montella, Lioni e Bisaccia) hanno già completato l’allestimento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti È partita oggi laanti-covid 19 per gli ultraottantenni. Attivi da questa mattina i Centri Vaccinali di Sant’Angelo dei Lombardi (Aft 3), Montella (Aft 3), Lioni (Aft 4)e Bisaccia (Aft 4), oltre al Centrodel P.O. di Ariano Irpino. 698 ledi vaccinazione. L’Asl di Avellino, in accordo con i Sindaci della provincia, ha individuato per la fase II dellaanti-Covid 19 n. 22 Centri Vaccinali sul territorio provinciale, per un totale di n. 50 box per la somministrazione del vaccino. Di questi, solo 4 Centri Vaccinali (Sant’Angelo dei Lombardi, Montella, Lioni e Bisaccia) hanno già completato l’allestimento ...

