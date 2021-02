Camorra | Saviano | ' Cutolo solo e disperato | ha fatto solamente un immenso male'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "A Raffaeleavrei detto: siete stato, dandogli del voiper rispetto a un moribondo, un uomo, partorito da una terra sola e disperata. Aveteun". Lo ha detto lo scrittore Robertoin diretta su Instagram. "Chi ammazza non troverà pace neanche dopo morto.non merita nessun rispetto come persona, ma è lo spunto per una riflessione utile per noi", ha aggiunto.