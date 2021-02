Camera, parte corsa per successore Carfagna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La dead line è il 24 febbraio, termine fissato per l’elezione in Aula alla Camera. Fino ad allora impazzerà il totonomi, perché si tratta di una poltrona che, almeno sulla carta, fa gola non solo a Fi, ma anche ad altri partiti come Lega e Pd. Stiamo parlando della scelta di un vicepresidente al posto dell’azzurra Mara Carfagna, diventata ministra per il Sud del governo Draghi. In casa Fi, tra gli altri, si fanno i nomi di Annagrazia Calabria, Simone Baldelli, Stefania Prestigiacomo. La vicepresidenza potrebbe interessare anche il Carroccio visto che il partito di Matteo Salvini può contare nell’attuale ufficio di presidenza su tre segretari ma nessun ‘vice’ e questore. I dem, invece, hanno un solo segretario, nessun questore e ‘vice’, visto che Ettore Rosato è passato con Iv portandosi la vicepresidenza. Alla Lega potrebbe tornare utile questo posto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La dead line è il 24 febbraio, termine fissato per l’elezione in Aula alla. Fino ad allora impazzerà il totonomi, perché si tratta di una poltrona che, almeno sulla carta, fa gola non solo a Fi, ma anche ad altri partiti come Lega e Pd. Stiamo parlando della scelta di un vicepresidente al posto dell’azzurra Mara, diventata ministra per il Sud del governo Draghi. In casa Fi, tra gli altri, si fanno i nomi di Annagrazia Calabria, Simone Baldelli, Stefania Prestigiacomo. La vicepresidenza potrebbe interessare anche il Carroccio visto che il partito di Matteo Salvini può contare nell’attuale ufficio di presidenza su tre segretari ma nessun ‘vice’ e questore. I dem, invece, hanno un solo segretario, nessun questore e ‘vice’, visto che Ettore Rosato è passato con Iv portandosi la vicepresidenza. Alla Lega potrebbe tornare utile questo posto, ...

