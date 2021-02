zazoomblog : Camera: il 24 elezione nuovo vicepresidente al posto della ministra Carfagna - #Camera: #elezione #nuovo - zazoomblog : Camera: il 24 elezione nuovo vicepresidente al posto della ministra Carfagna - #Camera: #elezione #nuovo - TV7Benevento : Camera: il 24 elezione nuovo vicepresidente al posto della ministra Carfagna... - GianfrancoB3 : Se l'intergruppo PD-M5S-LeU possa servire a realizzare quello che si è tentato con il referendum del 2016 cioè un:… - SimonaPasquino5 : @indiepatico @mariacafagna Se va a leggere la biografia della Carfagna, pensi, scoprirà che era alla sua seconda el… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera elezione

tvprato.it

La, mercoledì 24 febbraio, procederà alladi un nuovo vicepresidente, in sostituzione della ministra Mara Carfagna. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo.Eletto per la prima volta alladei deputati nel 1992 con un vero e proprio plebiscito di ... di cui due in Senato"."Il 29 aprile 2006, in occasione della suaa Presidente di questa ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) - La Camera, mercoledì 24 febbraio, procederà alla elezione di un nuovo vicepresidente, in sostituzione della ministra Mara Carfagna. E' quanto stabilito dalla conferenza dei ...Il collegio "blindato" Sora-Cassino non tradisce: la città volsca ha ancora il suo rappresentante a Palazzo Madama. I risultati a Sora e in Italia.