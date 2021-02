Call of Duty tornerà ad essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sledgehammer Games sarebbe pronta a far tornare il franchise di Call of Duty alle origini, con un'ambientazione basata sulla Seconda Guerra Mondiale, secondo alcuni leak. Su Twitter, Victor Z, molto noto nella community di COD, ha appena pubblicato un post con un'immagine dall'ambientazione e dal titolo inequivocabile: "Call of Duty WWII". Nessun testo d'accompagnamento, a parte l'emoji di un martello. Cosa potrebbe significare? Il fatto che sarà una "breaking news"? O, ancora, che a curarne lo sviluppo è Sledgehammer Games, già autrice di Call of Duty: Advanced Warfare nel 2014 e del Call of Duty: WWII del 2017, oltre che partner di sviluppo di Infinity War e Trayarch negli altri recenti capitoli ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sledgehammer Games sarebbe pronta a far tornare il franchise diofalle origini, con un'ambientazione basata sulla, secondo alcuni leak. Su Twitter, Victor Z, molto noto nella community di COD, ha appena pubblicato un post con un'immagine dall'ambientazione e dal titolo inequivocabile: "ofWWII". Nessun testo d'accompagnamento, a parte l'emoji di un martello. Cosa potrebbe significare? Il fatto che sarà una "breaking news"? O, ancora, che a curarne lo sviluppo è Sledgehammer Games, già autrice diof: Advanced Warfare nel 2014 e delof: WWII del 2017, oltre che partner di sviluppo di Infinity War e Trayarch negli altri recenti capitoli ...

