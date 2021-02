Call Of Duty: Black Ops Cold War, data per la Stagione 2 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Activision ha confermato la data di inizio della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War, che prenderà il via il prossimo 25 Febbraio Durante la fine dello scorso anno, il franchise di Call of Duty è tornato con prepotenza alla ribalta grazie alla divagazione della serie nota come Black Ops, grazie all’episodio Cold War. Come era ampiamente prevedibile, l’ennesimo capitolo del brand si è rivelato un successo incredibile, e già sono spuntati i primi rumor relativi a quella che potrebbe essere l’iterazione che debutterà in questo 2021. Nel mentre, come sempre, il capitolo in essere non risparmia le iniziative online, che si arricchiranno molto presto grazie al debutto della Stagione 2 di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Activision ha confermato ladi inizio della2 diofOpsWar, che prenderà il via il prossimo 25 Febbraio Durante la fine dello scorso anno, il franchise diofè tornato con prepotenza alla ribalta grazie alla divagazione della serie nota comeOps, grazie all’episodioWar. Come era ampiamente prevedibile, l’ennesimo capitolo del brand si è rivelato un successo incredibile, e già sono spuntati i primi rumor relativi a quella che potrebbe essere l’iterazione che debutterà in questo 2021. Nel mentre, come sempre, il capitolo in essere non risparmia le iniziative online, che si arricchiranno molto presto grazie al debutto della2 di ...

