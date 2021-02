Calitri | la protesta del sindaco Di Maio | “Negato centro vaccinazioni anticovid”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – “Nella riunione del 9 gennaio scorso, presso ildi Comunità di Sant’Angelo dei Lombardi, alla presenza dei 25 sindaci del distretto sanitario e della dirigente dell’ASL, si era deciso chefosse uno dei tre centri di vaccinazione, insieme a Sant’Angelo e Montella, in base ad una precisa scelta coincidente con le sedi del distretto e dei presidi sanitari”. Inizia così una nota deldiMichele Di. “Nel frattempo il sottoscritto – continua il– si era adoperato per le prenotazioni degli anziani ultra ottantenni (circa 400) ed insieme ai medici di base, infermieri e volontari della Misericordia per organizzare due punti di raccolta per le: uno per i Calitrani e ...