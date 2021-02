Calendario scolastico, Granato: “Se ci saranno modifiche occorrerà tutelare le esigenze dei lavoratori della scuola” [VIDEO-INTERVISTA] (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Orizzonte scuola, a margine dell'intervento di Mario Draghi al Senato, interviene la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato. L'articolo Calendario scolastico, Granato: “Se ci saranno modifiche occorrerà tutelare le esigenze dei lavoratori della scuola” VIDEO-INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Orizzonte, a margine dell'intervento di Mario Draghi al Senato, interviene la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura. L'articolo: “Se ciledei

Agenzia_Ansa : 'Il ritorno a #scuola deve avvenire in sicurezza. E' necessario aggiornare il calendario scolastico alle esigenze d… - Markus_Donei : RT @annoiatadatutto: Ma questi che vogliono prolungare il calendario scolastico fino al 30 giugno pensano che noi studenti in DAD ci siamo… - Giovannibiasin3 : RT @annoiatadatutto: Ma questi che vogliono prolungare il calendario scolastico fino al 30 giugno pensano che noi studenti in DAD ci siamo… - orizzontescuola : Calendario scolastico, Granato: “Se fa modificato occorre tutelare le esigenze dei lavoratori della scuola” [VIDEO-… - AlwayswithSeb_5 : RT @annoiatadatutto: Ma questi che vogliono prolungare il calendario scolastico fino al 30 giugno pensano che noi studenti in DAD ci siamo… -