Calciomercato Milan – Antonelli riparte dagli USA: ecco con chi ha firmato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Antonelli, ex terzino rossonero, non vuole fermare la propria carriera: accordo raggiunto con il Miami FC. ecco i dettagli e le ultime notizie Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 febbraio 2021), ex terzino rossonero, non vuole fermare la propria carriera: accordo raggiunto con il Miami FC.i dettagli e le ultime notizie Pianeta

PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Antonelli riparte dagli #USA: ecco con chi ha firmato - BombeDiVlad : ?? #Fiorentina, in estate possibile cessione per #Milenkovic ?? Il centrale in passato fu accostato a #Milan e #Inter… - sportli26181512 : Tomori, prove da titolare: il Milan pensa al riscatto, rischia uno tra Kjaer e Romagnoli: Titolare, per la terza vo… - ItaSportPress : Manchester United, assalto a Haaland. L'alternativa è un ex Milan - - cmdotcom : #Tomori, prove da titolare: il #Milan pensa al riscatto, rischia uno tra #Kjaer e #Romagnoli -