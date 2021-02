Calciomercato Fiorentina, Torreira ha già dato il suo benestare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Calciomercato Fiorentina: i viola non mollano Torreira che avrebbe già accettato la destinazione italiana La Fiorentina, che non vede l’ora di archiviare questa annata difficile, è già a lavoro in vista della prossima stagione. La società viola è attiva sul fronte nel mercato, dove non avrebbe mollato quel Lucas Torreira cercato a lungo anche l’estate scorsa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club toscano non avrebbe tolto gli occhi di dosso dal centrocampista dell’Atletico Madrid in prestito dall’Arsenal. E lo stesso uruguaiano avrebbe già dato il suo benestare per il trasferimento in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021): i viola non mollanoche avrebbe già accettato la destinazione italiana La, che non vede l’ora di archiviare questa annata difficile, è già a lavoro in vista della prossima stagione. La società viola è attiva sul fronte nel mercato, dove non avrebbe mollato quel Lucascercato a lungo anche l’estate scorsa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club toscano non avrebbe tolto gli occhi di dosso dal centrocampista dell’Atletico Madrid in prestito dall’Arsenal. E lo stesso uruguaiano avrebbe giàil suoper il trasferimento in Italia. Leggi su Calcionews24.com

