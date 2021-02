Calcio femminile, Gabriele Gravina conferma il professionismo e vorrebbe il Mondiale 2027 in Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha progetti ambiziosi circa il futuro del Calcio femminile in Italia. Il n.1 della FederCalcio ha svelato il proprio programma per dar seguito allo sviluppo del “Pallone in rosa” nei nostri confini, dopo gli investimenti fatti in maniera importante dal 2015. Gravina, da questo punto di vista, ha tracciato il quadro della situazione di un contesto che vuol sposare la causa del professionismo dalla stagione 2022-2023, a cui far seguire una vendita del prodotto crescente grazie anche all’assegnazione della finale della Champions League 2022 a Torino, sognando di organizzare la fase finale dei Mondiali del 2027 in Italia. “Auspico che l’Italia, dopo la finale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente della Figcha progetti ambiziosi circa il futuro delin. Il n.1 della Federha svelato il proprio programma per dar seguito allo sviluppo del “Pallone in rosa” nei nostri confini, dopo gli investimenti fatti in maniera importante dal 2015., da questo punto di vista, ha tracciato il quadro della situazione di un contesto che vuol sposare la causa deldalla stagione 2022-2023, a cui far seguire una vendita del prodotto crescente grazie anche all’assegnazione della finale della Champions League 2022 a Torino, sognando di organizzare la fase finale dei Mondiali delin. “Auspico che l’, dopo la finale di ...

