Burger di zucchine | cipolle e ceci | solo 150 calorie | ottime per grandi e piccini!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avete ospiti vegetariani a pranzo e non avete idea di cosa servire in tavola? Potete cucinare per loro dei buonissimidicon leed i, sono perfetti anche se siete a dieta perche contengono solamente 150. Ecco la ricetta completa. Ingredienti: 800 grammi prezzemolo fresco già tritato 240 grammi digià cotti 150 grammo di pane vecchio 30 grammi di formaggio grattugiato 30 grammi di pane grattugiato (ve ne servirà un po’ in più per ricoprire i vostri) 3Un pizzico di sale fino da cucina Q.b. di acqua e di latte Q.b. di olio extravergine di oliva. Le dosi indicate sono per 6 – 8. Montare le verdure Prendere entrambe le ...