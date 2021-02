Buon compleanno Paris Hilton | l’ereditiera più modaiola d’America compie 40 anni

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dj, attrice, modella, trend setter, influencer da 14 milioni di follower, ereditiera famosa in tutto il mondo…arriva al giro di boa dei 40con un passato ricco di avventure e colpi di scena. È nata a New York il 17 febbraio del 1981, pronipote di Conrad, fondatore della celebre catena di hotel di lusso. La sua vita è stata sempre sotto i riflettori, ora per le vicende di cronaca rosa, ora per quelle giudiziarie. Ha lanciato mode indimenticabili ed ha spianato la strada alle influencer, ha sfilato sulle passerelle più prestigiose e si è lanciata nel mondo della musica sempre con il suo stile eccentrico e sopra le righe. Cosa si augura per questo? “Vedere un mondo in cui ascoltiamo di più e giudichiamo di meno, in cui prendiamo decisioni solo dopo aver cercato la ...