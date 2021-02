Brigitte Bardot offre ospitalità all’orso M49 Fugatti | “Questo è animalismo serio”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Trento, 17 feb –, da sempre fervente animalista, sidi ospitare i tre orsi italiani ora in gabbia: tra di loro anche l’orso M49 (detto anche Papillon). L’oasi “offerta” dallaa M49 Al momento i tre orsi, tra cui anche il celebre M49, sono rinchiusi al centro faunistico del Casteller, che si trova fuori Trento. Il timore degli animalisti è che i tre orsi bruni non vivano al meglio delle condizioni a causa dell’esiguità dello spazio a loro disposizione. La, 86 anni, ha quindi firmato una lettera aperta in cui sidi accogliere i tre orsi in un’ oasi naturale, situata in Bulgaria, che è gestita dalla sua fondazione animalista. L’oasi si chiama Dancing bears park e si trova a Belitsa. E’ nato nato nel 2000 per gli orsi danzanti, celebri (loro ...

Andrea Prandini per il 'Corriere della Sera'Tre orsi italiani in esilio dorato in Bulgaria. Con la benedizione di. Non è la trama di un film in bilico tra genio e follia, ma quanto sta accadendo in Trentino in ...La vicenda ha poi raggiunto la celebre attrice, che agli animali ha dedicato la vita. Da lei quindi è giunta la proposta di trasferire i tre esemplari in un parco orsi che con la sua ...Brigitte Bardot. La questione degli orsi detenuti in Trentino torna a far discutere. Sì perché, dopo il blitz animalista che, pochi giorni fa, aveva visto alcuni attivisti entra ...