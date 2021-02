Bridgerton 2 ha una nuova Lady: ecco chi è Simone Ashley (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per vederla passeggiare tra la nobiltà inglese ci vorrà ancora un po’. Ma, intanto, facciamo la conoscenza di Simone Ashley. Segnatevi questo nome. Perché sarà questa bellezza anglo indiana la protagonista femminile della seconda e attesissima stagione di Bridgerton. La serie dei record di Netflix, creata da Shonda Rhimes, che ha tenuto incollati milioni di spettatori in giro per il mondo (82 solo nelle prime 4 settimane). La seconda stagione di Bridgerton La seconda stagione, infatti, ruoterà attorno alla ricerca della sposa adatta per il maggiore dei Bridgerton, Anthony. Così come è raccontato nel secondo libro della saga scritta da Julia Quinn, Il visconte che mi amava. Anche qui, l’epoca storica non cambia. La vicenda è sempre ambientata durante l’epoca della Reggenza inglese, il periodo della ... Leggi su amica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per vederla passeggiare tra la nobiltà inglese ci vorrà ancora un po’. Ma, intanto, facciamo la conoscenza di. Segnatevi questo nome. Perché sarà questa bellezza anglo indiana la protagonista femminile della seconda e attesissima stagione di. La serie dei record di Netflix, creata da Shonda Rhimes, che ha tenuto incollati milioni di spettatori in giro per il mondo (82 solo nelle prime 4 settimane). La seconda stagione diLa seconda stagione, infatti, ruoterà attorno alla ricerca della sposa adatta per il maggiore dei, Anthony. Così come è raccontato nel secondo libro della saga scritta da Julia Quinn, Il visconte che mi amava. Anche qui, l’epoca storica non cambia. La vicenda è sempre ambientata durante l’epoca della Reggenza inglese, il periodo della ...

