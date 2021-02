Braga-Roma, Ibanez: “Motivati su tutti i fronti, Europa League? Champions più importante, ecco cosa servirà” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Conferenza della vigilia, in vista della sfida di Europa League contro il Braga.La Roma, al terzo posto in classifica nel campionato di Serie A, domani (giovedì 18 febbraio), affronterà i sedicesimi di finale d'Europa League, contro il Braga, sorprendente formazione del campionato portoghese. In conferenza stampa, oltre al tecnico capitolino, Paulo Fonseca è presente il calciatore giallorosso, Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, che ha recuperato dal problema accusato nel secondo tempo di gara con l'Udinese, domani sarà in campo. Di seguito le parole del ventiduenne centrale di difesa.VIDEO Juventus-Roma, Ronaldo, autogol di Ibanez e terzo posto: Pirlo batte Fonseca, le immagini del match dell’Allianz Stadium"Come ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Conferenza della vigilia, in vista della sfida dicontro il.La, al terzo posto in classifica nel campionato di Serie A, domani (giovedì 18 febbraio), affronterà i sedicesimi di finale d', contro il, sorprendente formazione del campionato portoghese. In conferenza stampa, oltre al tecnico capitolino, Paulo Fonseca è presente il calciatore giallorosso, Roger. Il difensore brasiliano, che ha recuperato dal problema accusato nel secondo tempo di gara con l'Udinese, domani sarà in campo. Di seguito le parole del ventiduenne centrale di difesa.VIDEO Juventus-, Ronaldo, autogol die terzo posto: Pirlo batte Fonseca, le immagini del match dell’Allianz Stadium"Come ...

