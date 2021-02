Braga-Roma domani in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I sedicesimi di finale di andata dell’Europa League 2020/2021 proporranno Braga-Roma, sfida ostica per i giallorossi. I capitolini guidati da Paulo Fonseca proveranno a conquistare un risultato importante in Portogallo, con la migliore formazione possibile che darà battaglia per i 90? regolamentari. Interessante considerare il ballottaggio tra Edin Dzeko e Borja Mayoral, con il primo citato in cerca di riscatto e con fame di gol. Braga-Roma andrà in scena giovedì 18 febbraio, dalle ore 18.55, e sarà trasmessa su Sky Sport Uno (Canale 201 di Sky), con live streaming mediante la piattaforma Sky Go. La sfida non sarà dunque fruibile in chiaro, tramite TV8. In alternativa, Sportface.it proporrà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I sedicesimi di finale di andata dell’proporranno, sfida ostica per i giallorossi. I capitolini guidati da Paulo Fonseca proveranno a conquistare un risultato importante in Portogallo, con la migliore formazione possibile che darà battaglia per i 90? regolamentari. Interessante considerare il ballottaggio tra Edin Dzeko e Borja Mayoral, con il primo citato in cerca di riscatto e con fame di gol.andrà in scena giovedì 18 febbraio, dalle ore 18.55, e sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201 di Sky), con livemediante la piattaforma Sky Go. La sfida non sarà dunque fruibile in, tramite TV8. In alternativa, Sportface.it proporrà ...

