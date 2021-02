BP e Chevron investono 40 milioni di dollari sull’energia geotermica

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le compagnie petrolifere BP ehanno deciso di finanziare con 40dicomplessivi la start-up canadese Eavor Technologies, specializzata in energia.L’azienda, infatti, ha sviluppato una tecnologia che consente di utilizzare su larga scala l’energia prodotta dal calore del sottosuolo, una fonte rinnovabile che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha definito una “risorsa vitale di energia pulita”, con emissioni minime o nulle di gas a effetto serra. La Evron ha annunciato che con i nuovi finanziamenti conta di avviare un progetto in grado di alimentare l’equivalente di 10di case entro il 2030.

