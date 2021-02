Borussia Dortmund-Siviglia in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Borussia Dortmund-Siviglia è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 e si disputerà al Signal Iduna Park alle ore 21 di martedì 9 marzo: ecco dunque data, orario e informazioni su diretta tv e streaming. La sfida tra i tedeschi e gli spagnoli decreterà una delle squadre che approderanno ai quarti e si tratterà in ogni caso di una outsider. diretta tv su su Sky Sport Arena in esclusiva pay, streaming per gli abbonati su Sky Go, SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è ildeglidi finale die si disputerà al Signal Iduna Park alle ore 21 di martedì 9 marzo: ecco dunquee informazioni sutv e. La sfida tra i tedeschi e gli spagnoli decreterà una delle squadre che approderanno ai quarti e si tratterà in ogni caso di una outsider.tv su su Sky Sport Arena in esclusiva pay,per gli abbonati su Sky Go, SportFace.

OptaPaolo : 1:03 - Quello di Mehdi Taremi (1 minuto e 3 secondi) è il terzo gol più veloce subito dalla Juventus in #UCL dopo… - gianpi36590925 : RT @OptaPaolo: 1:03 - Quello di Mehdi Taremi (1 minuto e 3 secondi) è il terzo gol più veloce subito dalla Juventus in #UCL dopo le reti d… - FukJuv : RT @OptaPaolo: 1:03 - Quello di Mehdi Taremi (1 minuto e 3 secondi) è il terzo gol più veloce subito dalla Juventus in #UCL dopo le reti d… - gippu1 : NON è il gol più veloce subito dalla #Juventus in Champions: il primato appartiene all'ex Andy Moeller, che segnò d… - NandoPiscopo1 : RT @G1NGERETTI: I gol al Borussia Dortmund non valgono. A questo Borussia segnerebbe anche un Kalinic o un Lapadula, ve lo dico. -