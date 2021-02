Borsa: Asia contrastata, attenzione a rialzo Treasury (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si muovono in ordine sparso le Borse Asiatiche, dove prevalgono i segni meno con l'eccezione di Hong Kong, in rialzo dell'1,3%, e Taiwan, che ha guadagnato il 3,5%. Tokyo ha terminato le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si muovono in ordine sparso le Borsetiche, dove prevalgono i segni meno con l'eccezione di Hong Kong, indell'1,3%, e Taiwan, che ha guadagnato il 3,5%. Tokyo ha terminato le ...

fisco24_info : Borsa: Asia contrastata, attenzione a rialzo Treasury: Continua corsa petrolio, Bitcoin sopra 50 mila, monito Citi - Kuspide_SCF : Chiusura debole ieri sera per Wall Street e contrastata stamattina per le borse dell'Asia Pacifico. Nikkei -0,58% A… - CorriereQ : Borsa: bene Asia con petrolio e vaccini, forte Hong Kong - ansa_economia : Borsa: bene Asia con petrolio e vaccini, forte Hong Kong. Piatti i futures sull'avvio dei listini europei #ANSA - MKT_INS : In Giappone acquisti sul Nikkei (+1,3%) e sul Topix (+0,6%). Hong Kong a +1,8% e il Kospi in Corea del Sud a +0,5%.… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia contrastata, attenzione a rialzo Treasury

Si muovono in ordine sparso le Borse asiatiche, dove prevalgono i segni meno con l'eccezione di Hong Kong, in rialzo dell'1,3%, e Taiwan, che ha guadagnato il 3,5%. Tokyo ha terminato le ...

Kering: fatturato gruppo 2020 in calo del 17,5% a 13,1 mld, utile netto - 6,9%

... Francois - Henri Pinault che ha segnalato come le vendite e la redditivita' del 2020 abbiano registarto risultato meno negativi del previsto grazie alla ripresa dell'attivita' in Asia e Nord America ...

Borsa: Asia contrastata, attenzione a rialzo Treasury ANSA Nuova Europa Tokyo chiude in frazionale ribasso. Asia mista

(Teleborsa) - Le bose asiatiche chiudono gli scambi a due velocità, guardando al balzo dei rendimenti dei Treasury USA, che ha rivitalizzato il dollaro e sembra anticipare mosse restrittive della Fed.

Borsa: Asia contrastata, attenzione a rialzo Treasury

Si muovono in ordine sparso le Borse asiatiche, dove prevalgono i segni meno con l'eccezione di Hong Kong, in rialzo dell'1,3%, e Taiwan, che ha guadagnato il 3,5%. (ANSA) ...

Si muovono in ordine sparso le Borse asiatiche, dove prevalgono i segni meno con l'eccezione di Hong Kong, in rialzo dell'1,3%, e Taiwan, che ha guadagnato il 3,5%. Tokyo ha terminato le ...... Francois - Henri Pinault che ha segnalato come le vendite e la redditivita' del 2020 abbiano registarto risultato meno negativi del previsto grazie alla ripresa dell'attivita' ine Nord America ...(Teleborsa) - Le bose asiatiche chiudono gli scambi a due velocità, guardando al balzo dei rendimenti dei Treasury USA, che ha rivitalizzato il dollaro e sembra anticipare mosse restrittive della Fed.Si muovono in ordine sparso le Borse asiatiche, dove prevalgono i segni meno con l'eccezione di Hong Kong, in rialzo dell'1,3%, e Taiwan, che ha guadagnato il 3,5%. (ANSA) ...