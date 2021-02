Borini | «Al Milan ho sempre dato priorità alla squadra»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex attaccante rossonero Fabioè tornato sull’esperienza vissuta in rossonero e ha commentato il momento vissuto dal Diavolo Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, l’ex attaccante rossonero Fabioè tornato sulla sua esperienza con la maglia del. Queste le sue parole: «Alho fatto meno l’attaccante che da altre parti (ride, ndr), questo è sicuro. No, avreicomunque una disponibilità totale perché così facendo mi sono tolto la soddisfazione di giocare di più. Davanti avevo gente forte come Calhanoglu e Suso, mi sarei tolto delle ulteriori possibilità di giocare. Ho, è lavoro del mister quello di capire dove posso essere utile...

Fabio(Getty Images) Fabioha vestito la maglia deltra il 2017 e il 2019, prima di trasferirsi per sei mesi all'Hellas Verona e poi al Karagumruk . In Turchia si sta togliendo ...Poi un lungo viaggio tra Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland,e Verona. Che l'attaccante classe 1991 racconta in una lunga chiacchierata con la nostra redazione., la sua nuova ...L'ex attaccante rossonero Fabio Borini è tornato sull'esperienza vissuta in rossonero e ha commentato il momento vissuto dal Diavolo ...Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Fabio Borini ha parlato dell'esperienza turca e del suo passato al Milan. Queste le sue parole: Sulla sua duttilità al Milan: ...