Bono degli U2: sua figlia Eve e la confessione sulla band del papà che non t'aspetti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il cantante degli U2, Bono, in versione papà chioccia. Un'immagine che non avremmo mai pensato di vedere. E, invece, a disegnarla con colori brillanti è proprio sua figlia Eve. Ovvero Eve Hewson, l'attrice 29enne secondogenita del rocker e della moglie Ali. Che ha raccontato la sua adolescenza da combina guai, per la dipserazione del celebre padre. Che è ricorso a misure drastiche. Il thriller su Netflix: Dietro i suoi occhi Eve, nata Memphis Eve Sunny Day Hewson, è stata intervistata dal magazine inglese Town and Country alla vigilia del debutto della mini serie thriller di Netflix, Dietro i suoi occhi (in streaming da oggi). E ha raccontato le malefatte sue e dei suoi tre fratelli da piccoli. Eve, infatti, ha una sorella più grande, Jordan (imprenditrice nel campo delle tecnologie), e due fratelli più piccoli, Elijah

