Bologna | gelo per il caso pullman | i tifosi vogliono le scuse di Mihajlovic Frattura insanabile?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ scontro tra la tifoseria del, la squadra, la dirigenza e soprattutto Sinisa. Le ultimissime notizie Aè esploso il ‘-gate‘, così è stato ribattezzato ildel video delche sta facendo discutere la piazza rossoblù e che ha messo in secondo piano il pari interno con il Benevento e anche la prossima sfida con il Sassuolo. Il rischio naturalmente è quello di disperdere energie preziose e di perdere di vista quello che più conta, vale a dire il campo. Ma la piazza non sembra voler chiudere un occhio. Di cosa parliamo? Facciamo un passo indietro. Venerdì sera, in occasione di-Benevento, irossoblù si sono radunati davanti allo stadio per incitare la squadra. Fumogeni, bandiere e cori all’arrivo ...

infoitsport : Bologna: gelo tra Miha e tifosi | Calcio Style - Notizie e news calcio - DLabanti : RT @corrierebologna: Sinisa e Bologna, un amore nel gelo| Silenzi, imbarazzo e l’attacco di Futuro Rossoblù... - infoitsport : Cor Bo – Mihajlovic e Bologna, un grande amore finito nel gelo - TuttoBolognaWeb : Cor Bo- Mihajlovic e Bologna, un grande amore finito nel gelo - - infoitsport : Sinisa e Bologna, un grande amore immerso nel gelo -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna gelo

Sinisa Mihajlovic venerdì sera ha commesso due errori, prima sul pullman e poi in campo. Chiaramente se fosse arrivata la vittoria contro il Benevento , il video diventato virale non avrebbe avuto lo ...E non basterà dire che di quel saluto festoso regalato neldi venerdì sera ne ha tenuto conto ... Se lo augurano tutti, perché il legame che si è creato fra Mihajlovic e(ultras, tifosi, ...Mihajlovic ha parlato con la dirigenza e probabilmente venerdì, alla vigilia di Sassuolo – Bologna, esprimerà il suo punto di vista riguardo questa situazione e magari le scuse, tanto pretese dai tifo ...Meteo mese prossimo: il freddo non è finito, anzi... Primavera che esplode a marzo? Spesso è successo così, il meteo di marzo è soleggiato e con temperature piacevoli. Ma quest'anno potrebbe non esser ...