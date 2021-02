Bollettino Coronavirus oggi: i dati della Protezione Civile per il 17 gennaio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo i 10.386 casi e 336 decessi registrati ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi casi ripartiti regione per regione: in Molise oggi un netto rialzo dei nuovi casi. Se ieri erano appena 7, oggi sono 120. Si registrano anche 5 nuovi decessi. In Alto Adige sono stati individuati 450 positivi in più rispetto a ieri: nel dettaglio 217 casi positivi da PCR e 233 test antigenici. Le vittime rispetto a ieri aumentano di 5. In Veneto oggi 492 nuovi contagi: dall’inizio dell’epidemia sono 322.846. Nelle ultime 24 si registrano anche 70 nuovi decessi con ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo i 10.386 casi e 336 decessi registrati ieri l’andamento dei contagi diin Italiacon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento I nuovi casi ripartiti regione per regione: in Moliseun netto rialzo dei nuovi casi. Se ieri erano appena 7,sono 120. Si registrano anche 5 nuovi decessi. In Alto Adige sono stati individuati 450 positivi in più rispetto a ieri: nel dettaglio 217 casi positivi da PCR e 233 test antigenici. Le vittime rispetto a ieri aumentano di 5. In Veneto492 nuovi contagi: dall’inizio dell’epidemia sono 322.846. Nelle ultime 24 si registrano anche 70 nuovi decessi con ...

SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - MazaraNews : Coronavirus, a Mazara 155 positivi. In provincia di Trapani 1340 casi. Bollettino del 17 febbraio 2021… - vivereurbino : Bollettino coronavirus, 471 nuove diagnosi, sempre Ancona la più colpita con 259 casi, 85 da Pesaro-Urbino… -