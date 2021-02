Bollettino Coronavirus, in Italia si alza ancora il numero di positivi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus del ministero della Salute segnala che nelle ultime 24 ore sono stati 10.386 i test positivi al Coronavirus registrati in Italia, rispetto a quelli di ieri 7.351. Le vittime sono 336 (a fronte delle 258 di ieri). Tra le regioni più casi in Lombardia (1.696), seguita da Campania (1.135) ed Emilia Romagna (968). Sono stati invece 274.019 i test per il Coronavirus effettuati. Ieri erano stati 179.278, circa 95 mila in meno, quindi. Il tasso di positività è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri. Bollettino Coronavirus: meno ricoveri I pazienti presenti in terapia intensiva sono 2.074, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nuovodel ministero della Salute segnala che nelle ultime 24 ore sono stati 10.386 i testalregistrati in, rispetto a quelli di ieri 7.351. Le vittime sono 336 (a fronte delle 258 di ieri). Tra le regioni più casi in Lombardia (1.696), seguita da Campania (1.135) ed Emilia Romagna (968). Sono stati invece 274.019 i test per ileffettuati. Ieri erano stati 179.278, circa 95 mila in meno, quindi. Il tasso dità è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri.: meno ricoveri I pazienti presenti in terapia intensiva sono 2.074, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati ...

