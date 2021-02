Bollettino Coronavirus del 17 Febbraio 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In data 17 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,44% (ieri +0,38%) con 2.751.657 contagiati totali, 2.268.253 dimissioni/guarigioni (+16.519) e 94.540 deceduti (+369); 388.864 infezioni in corso (-4.822). Ricoverati con sintomi -189 (18.274); terapie intensive -31 (2.043) con 113 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 294.411 tamponi totali (ieri 274.019) di cui 161.230 molecolari (ieri 140.154) e 133.181 test rapidi (ieri 133.865) con 95.408 casi testati (ieri 84.428); 12.074 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,10% (ieri 3,79% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,65% (ieri 12,30%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.764; Campania 1.575; Emilia Romagna 1.025; Piemonte 959; Puglia 883; Lazio 871. In Lombardia curva +0,31% (ieri +0,30%) con 38.296 tamponi totali (ieri 29.846) di cui 24.740 molecolari (ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In data 17l’incremento nazionale dei casi è +0,44% (ieri +0,38%) con 2.751.657 contagiati totali, 2.268.253 dimissioni/guarigioni (+16.519) e 94.540 deceduti (+369); 388.864 infezioni in corso (-4.822). Ricoverati con sintomi -189 (18.274); terapie intensive -31 (2.043) con 113 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 294.411 tamponi totali (ieri 274.019) di cui 161.230 molecolari (ieri 140.154) e 133.181 test rapidi (ieri 133.865) con 95.408 casi testati (ieri 84.428); 12.074 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,10% (ieri 3,79% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,65% (ieri 12,30%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.764; Campania 1.575; Emilia Romagna 1.025; Piemonte 959; Puglia 883; Lazio 871. In Lombardia curva +0,31% (ieri +0,30%) con 38.296 tamponi totali (ieri 29.846) di cui 24.740 molecolari (ieri ...

SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi: 12.074 nuovi contagi e 369 morti - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - giornaleradiofm : Covid: 12.074 nuovi casi, 369 vittime: (ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus registrati i… - FirenzePost : Coronavirus, bollettino del 17 febbraio: 369 morti (totale 94.540), 12.074 nuovi contagi, indice positività 4,1% -