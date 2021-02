Bobby Solo confessa | «Sono sempre stato una frana con i soldi | un perdente nato»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. Il noto cantante ha scoperto che i suoi successistati scaricati milioni di volte, senza che sul suo conto fosse entrato un euro. La perdita stimata dovrebbe essere circa di un milione di euro. Una settimana fa l’artista ha denunciato alla Procura di Napoli un furto di diritti d’autore sulle sue canzoni perpetrato per oltre 30 anni, riguardante canzoni di grandissimo successo come Una lacrima sul viso e Se piangi, se ridi.poi ha ammesso: «unacon i: persi 80 milioni anche quando li affida a mia madre». Leggi anche –>dura replica contro Veronica: “Ho dato ...

A "OGGI": "SEMPRE STATO UNA FRANA COI SOLDI: PERSI 80 MILIONI ANCHE QUANDO LI AFFIDAI A MIA MADRE" Dopo aver scoperto che i suoi successi erano stati scaricati milioni di volte, senza che ..., dopo avere presentato denuncia alla Procura di Napoli per il furto perpetrato per oltre 30 anni dei diritti sulle sue canzoni - tra cui i suoi più grandi successi come Una lacrima sul viso ...Bobby Solo oggi, il noto cantante vittima di un furto sui diritti d'autore: l'artista ne ha parlato durante una lunga intervista ...Covid19, lockdown o chiusure mirate? Bellanova: "Io so che i consiglieri dei ministri hanno il compito di aiutare a decidere in modo informato, perchè questo deve fare la Mediase ...