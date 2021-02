Blocco licenziamenti, il piano del governo: prorogati fino a inizio estate (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il governo Draghi, atteso oggi alla fiducia in Parlamento, inizia ad affrontare i primi nodi lasciati in eredità dalla crisi aperta da Renzi e chiusa da Mattarella con l’incarico all’ex presidente della Bce Mario Draghi. Sul tavolo, innanzitutto, il Blocco dei licenziamenti attualmente in vigore fino al 31 marzo. Sarà infatti la proroga o meno del Blocco che dovrà accompagnare la nuova Cig Covid estesa dal governo fino a 26 settimane nel Dl Ristori cinque. Le imprese si oppongono ad una nuovo provvedimento generalizzato per tutte le imprese e tutti i settori; i sindacati lo invocano invece, almeno fino all’estate, come unico rimedio, al momento, alla bomba sociale che altrimenti esploderebbe. Uno scenario che, secondo alcuni calcoli, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) IlDraghi, atteso oggi alla fiducia in Parlamento, inizia ad affrontare i primi nodi lasciati in eredità dalla crisi aperta da Renzi e chiusa da Mattarella con l’incarico all’ex presidente della Bce Mario Draghi. Sul tavolo, innanzitutto, ildeiattualmente in vigoreal 31 marzo. Sarà infatti la proroga o meno delche dovrà accompagnare la nuova Cig Covid estesa dala 26 settimane nel Dl Ristori cinque. Le imprese si oppongono ad una nuovo provvedimento generalizzato per tutte le imprese e tutti i settori; i sindacati lo invocano invece, almenoall’, come unico rimedio, al momento, alla bomba sociale che altrimenti esploderebbe. Uno scenario che, secondo alcuni calcoli, ...

