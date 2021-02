Blitz antimafia a Latina e provincia | ecco i nomi delle 19 persone coinvolte | tutti i particolari sull’operazione chiusa stamattina

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Emergono isulla vasta operazione portata a terminedal personale della Squadra Mobile di. Decisivo l’apporto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, di 23 equipaggi del Reparto prevenzione crimine e degli agenti dei Commissariati di Cisterna, Fondi, Terracina, Gaeta e Formia. A margine dell’operazione è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Direzione Distrettualedi Roma nei confronti di: TRAVALI Angelo detto “Palletta”, classe 1986, TRAVALI Salvatore detto “Bula” classe 1990, TRAVALI Giuseppe, detto “Peppone” o “Peppone lo zingaro” classe 1961, VIOLA Francesco, classe 1981, CIPRIAN Gian Luca, classe 1978, ZOF Alessandro detto “il topo” classe 1984, CORNICI George Valeriu, classe ...

LATINA Operazione dell'a Latina: 19 arresti tra... ILPermessi di soggiorno e matrimoniPolizia al Comune di Mondragone L'indagine, rendono noto i carabinieri in un comunicato, con il ...I poliziotti della Squadra Mobile di Latina e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettualedi Roma, stanno eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti e fiancheggiatori delle note famiglie malavitose Di Silvio e Travali del capoluogo. 'I clan comprarono ...Diciannove arresti a Latina nell'ambito di un'operazione condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. Destinatari dell'ordinanza esponenti ...Blitz antidroga con undici arresti in provincia di Caltanissetta: dieci indagati sono in carcere, uno ai domiciliari. Il comando provinciale dei ...