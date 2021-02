Blind: fuori il pre-save del nuovo singolo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo il successo di “Cuore Nero”, Blind è pronto a pubblicare nuova musica. Mercoledì 24 febbraio uscirà “Promettimi”, singolo inedito realizzato insieme a Guè Pequeno e Nicola Siciliano. Il pre-save è già disponibile. Blind: da X factor a Guè Pequeno Dopo l’EP d’esordio “Cuore Nero”, uscito a coronamento della finale dell’ultima edizione di X Factor. Il singolo è stato recentemente certificato disco di platino, dopo aver ottenuto l’oro durante lo svolgimento del programma. Blind ha conquistato il secondo posto della Top 50 Italia di Spotify, e ora è pronto a tornare con un brano che vi farà ballare dal primo ascolto. Il brano vanta una collaborazione eccezione: uno dei pesi massimi della scena rap italiana, Guè Pequeno, e un grande talento, di certo tra i migliori esordi Urban ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo il successo di “Cuore Nero”,è pronto a pubblicare nuova musica. Mercoledì 24 febbraio uscirà “Promettimi”,inedito realizzato insieme a Guè Pequeno e Nicola Siciliano. Il pre-è già disponibile.: da X factor a Guè Pequeno Dopo l’EP d’esordio “Cuore Nero”, uscito a coronamento della finale dell’ultima edizione di X Factor. Ilè stato recentemente certificato disco di platino, dopo aver ottenuto l’oro durante lo svolgimento del programma.ha conquistato il secondo posto della Top 50 Italia di Spotify, e ora è pronto a tornare con un brano che vi farà ballare dal primo ascolto. Il brano vanta una collaborazione eccezione: uno dei pesi massimi della scena rap italiana, Guè Pequeno, e un grande talento, di certo tra i migliori esordi Urban ...

