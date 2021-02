Blade Runner 2049 : Jared Leto parla di Harrison Ford (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intervistato da GQ, Jared Leto, che prossimamente vedremo di nuovo come Joker in un cammeo di Justice League Snyder Cut, è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Blade Runner 2049. In particolare ha rivelato un segreto. Quale segreto ha rivelato Jared Leto? parlando di Harrison Ford ha detto: “Abbiamo finito la scena. Una lunga giornata di riprese. Molto intensa… l’abbiamo rifatta un po’ di volte. Abbiamo finito e l’aiuto regista mi ha trascinato in disparte. Mentre me ne sto lì da solo, qualcuno viene da me, mi avvolge con le braccia, mi dà quest’abbraccio enorme. Un abbraccio molto emozionato… avevo la sensazione che ci fossero anche delle lacrime. Era Harrison ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intervistato da GQ,, che prossimamente vedremo di nuovo come Joker in un cammeo di Justice League Snyder Cut, è tornato are della sua esperienza sul set di. In particolare ha rivelato un segreto. Quale segreto ha rivelatondo diha detto: “Abbiamo finito la scena. Una lunga giornata di riprese. Molto intensa… l’abbiamo rifatta un po’ di volte. Abbiamo finito e l’aiuto regista mi ha trascinato in disparte. Mentre me ne sto lì da solo, qualcuno viene da me, mi avvolge con le braccia, mi dà quest’abbraccio enorme. Un abbraccio molto emozionato… avevo la sensazione che ci fossero anche delle lacrime. Era...

Blade Runner 2049: Jared Leto svela un segreto su Harrison Ford Intervistato da GQ, Jared Leto , che prossimamente vedremo di nuovo come Joker in un cammeo di Justice League Snyder Cut , è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Blade Runner 2049 , nei panni dell'enigmatico industriale e demiurgo Niander Wallace. Nella conversazione Jared Leto ha rivelato un segreto, ma se state pensando che si tratti dell'identità di Deckard ...

Blade Runner 2049: Jared Leto svela un segreto su Harrison Ford

