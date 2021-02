Birmania, San Suu Kyi a processo senza avvocato: spuntano nuove accuse (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cristina Martelli È iniziato il 16 febbraio il processo contro Aung San Suu Kyi. Ma all’udienza contro la leader del Myanmar, arrestata a inizio mese dopo un colpo di stato da parte dell’esercito, non era presente il suo avvocato. Il legale non era stato avvisato e, quando è arrivato, la prima udienza si era già conclusa. L’esercito birmano che ha preso il Paese con un colpo di stato a inizio mese accusa Aung San Suu Kyi di aver violato le restrizioni alle importazioni per l’uso di alcuni walkie-talkie importati illegalmente. Ma durante il processo è emersa anche l’ulteriore accusa di non aver rispettato alcune norme sulla gestione dei disastri naturali per aver incontrato una folla di persone durante la pandemia da coronavirus. La leader del Myanmar rischierebbe così condanne rispettivamente a 6 anni e a 3 anni di carcere. San ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cristina Martelli È iniziato il 16 febbraio ilcontro Aung San Suu Kyi. Ma all’udienza contro la leader del Myanmar, arrestata a inizio mese dopo un colpo di stato da parte dell’esercito, non era presente il suo. Il legale non era stato avvisato e, quando è arrivato, la prima udienza si era già conclusa. L’esercito birmano che ha preso il Paese con un colpo di stato a inizio mese accusa Aung San Suu Kyi di aver violato le restrizioni alle importazioni per l’uso di alcuni walkie-talkie importati illegalmente. Ma durante ilè emersa anche l’ulteriore accusa di non aver rispettato alcune norme sulla gestione dei disastri naturali per aver incontrato una folla di persone durante la pandemia da coronavirus. La leader del Myanmar rischierebbe così condanne rispettivamente a 6 anni e a 3 anni di carcere. San ...

