Birmania, protesta di migliaia di manifestanti contro il colpo di stato militare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non si placano le proteste in Birmania dopo il golpe dei militari che ha deposto San Suu Kyi, proclamando la legge marziale. NAYPYIDAW – Situazione sempre più esplosiva nell’ex Birmania dopo il colpo di stato. Birmania, proteste di piazza Nonostante la proclamazione della legge marziale, con internet bloccato e la minaccia di tre anni di carcere in caso di violazione delle norme anti-Covid, migliaia di persone sono scese nelle strade di Rangoon per protestare contro la giunta militare che ha deposto il governo rappresentato da Aung San Suu Kyi. “Oggi dobbiamo combattere fino alla fine, mostrare la nostra unità e la nostra forza per porre fine al regime militare. La gente deve scendere in piazza” in massa, ha ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non si placano le proteste indopo il golpe dei militari che ha deposto San Suu Kyi, proclamando la legge marziale. NAYPYIDAW – Situazione sempre più esplosiva nell’exdopo ildi, proteste di piazza Nonostante la proclamazione della legge marziale, con internet bloccato e la minaccia di tre anni di carcere in caso di violazione delle norme anti-Covid,di persone sono scese nelle strade di Rangoon perrela giuntache ha deposto il governo rappresentato da Aung San Suu Kyi. “Oggi dobbiamo combattere fino alla fine, mostrare la nostra unità e la nostra forza per porre fine al regime. La gente deve scendere in piazza” in massa, ha ...

