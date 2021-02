Bill Gates a Che Tempo Che Fa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Bill Gates Continuano i colpi internazionali di Fabio Fazio e del suo Che Tempo Che Fa. Domenica prossima – 21 febbraio – è atteso al cospetto del conduttore ligure, l’imprenditore William Henry Gates III, meglio noto come Bill Gates. Dopo la fortunata ospitata del 44° presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, a due settimane di distanza, la trasmissione della terza rete Rai si assicura un altro nome di grande richiamo. Per Bill Gates – dal 1987 nella lista dei più ricchi del mondo (al 18 gennaio 2021, ha un patrimonio di $120.2 miliardi, rendendolo la quarta persona più ricca del mondo), secondo Forbes - è un ritorno da Fazio dopo l’ultima intervista risalente a 17 anni fa (20 novembre 2004 ) – e l’appuntamento sarà un’occasione “per ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Continuano i colpi internazionali di Fabio Fazio e del suo CheChe Fa. Domenica prossima – 21 febbraio – è atteso al cospetto del conduttore ligure, l’imprenditore William HenryIII, meglio noto come. Dopo la fortunata ospitata del 44° presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, a due settimane di distanza, la trasmissione della terza rete Rai si assicura un altro nome di grande richiamo. Per– dal 1987 nella lista dei più ricchi del mondo (al 18 gennaio 2021, ha un patrimonio di $120.2 miliardi, rendendolo la quarta persona più ricca del mondo), secondo Forbes - è un ritorno da Fazio dopo l’ultima intervista risalente a 17 anni fa (20 novembre 2004 ) – e l’appuntamento sarà un’occasione “per ...

